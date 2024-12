Laprimapagina.it - Gazprom interrompe le forniture di gas alla Moldavia dal 1° gennaio 2025: il rischio di un aumento dei prezzi per i consumatori, anche in Italia

annuncia che azzererà ledi gasa partire dal 1°, a causa del rifiuto di saldare il debito con la compagnia russa. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, come riportato dTass. Secondo la compagnia, una notifica è stata inviata a Moldovagaz, l’azienda controllata dal governo moldavo, indicando che “sulla base delle disposizioni contrattuali e delle normative della legislazione russa,ridurrà ledi gas naturaleRepubblica dia 0 metri cubi al giorno, a partire dalle 8:00 ora di Mosca del 1°”.La compagnia ha sottolineato che la restrizione rimarrà in vigore fino a quandonon comunicherà ufficialmente la revoca della misura a Moldovagaz. Inoltre,si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il contratto e di richiedere danni e multe per il mancato adempimento degli obblighi da parte di Moldovagaz.