Escalation di furti consumati e tentati a Benevento | la preoccupazione di Palladino

Tempo di lettura: 2 minutiIl Consigliere comunale Marcelloesprimeper l’divi diin abitazioni che si sono verificati negli ultimi giorni e nelle ultime ore nella zona conosciuta come S. Chirico, con via Olmeri, via Cammino della Pace, via Padre Pio e zone limitrofe.Il Consigliere comunale ha scritto al Prefetto S.E. Raffaela Moscarella e per conoscenza al Sindaco On. Mastella perché un momento di serenità, qual è appunto il periodo natalizio, è purtroppo turbato dai continuivi di accesso nelle abitazioni da parte di malviventi.Il fenomeno criminale non crea soltanto danni derivanti dall’accesso forzato nelle abitazioni o dal furto di oggetti preziosi o danaro, ma genera insicurezza, agitazione, turbamento e allarme nella popolazione residente.