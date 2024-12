Case Erp di via E. Berlinguer, avviata la revoca della concessione del terreno

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 28 dicembre 2024- “Un bel regalo sotto l’albero di Natale per gli inquilini di via E.21, il Comune di Fiumicino ha avviato ladelcon conseguente INEFFICACIA/NULLITÀ/INVALIDITÀ insanabile degli atti di trasferimento degli immobili acquistati tramite gara competitiva il 19 dicembre ’24? così in un comunicato stampa gli inquilini di via21.“Purtroppo il 19 dicembre ‘24, 11 appartamenti su 15 dello stabile di via E.- continua la nota- sono stati venduti tramite asta competitiva dalla procedura fallimentare nonostante le molteplici diffide del nostro legale avv. Vincenzo Perticaro e del Comune di Fiumicino e violando il diritto di prelazione che abbiamo noi assegnatari degli alloggi. Clamoroso l’atteggiamentoprocedura fallimentare che non ha tenuto conto neanche dell’ordinanzaSuprema Corte di Cassazione del 12 novembre 2024 in risposta al nostro ricorso sul decreto di vendita delle nostretramite gara competitiva.