Tennis Swiatek sul caso doping | Non mi aspetto che la Wada faccia ricorso

Leggi su Sportface.it

Intervenuta in conferenza stampa da Sydney, dove è impegnata in United Cup con la Polonia, Igaha risposto alle domande dei giornalisti in merito al. La numero 2 del mondo è infatti risultata positiva alla trimetazidina dopo un controllo nel torneo di Cincinnati, venendo sospesa per un mese. Le indagini avevano però appurato come tale positività fosse stata causata dalla contaminazione di un farmaco, più precisamente la melatonina presa per combattere il jet lag. Ilpuò ricordare quello di Jannik Sinner – i due sono accomunati dalla mancanza di intenzionalità – tuttavia la polacca crede che nei suoi confronti l’Agenzia Mondiale Anti) non presenterà.Le parole di“Ho fornito tutte le prove possibili e in tutta onestà non c’è molto altro da fare.