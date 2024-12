Sport.quotidiano.net - Salah trascina il Liverpool: almeno un gol o un assist in tutte le ultime dieci sfide

, 27 dicembre 2024 – Ilè sempre più padrone della Premier League: con la vittoria in rimonta sul Leicester nel posticipo del boxing day, i reds si trovano a +7 sul Chelsea con una gara in meno. Dopo i due pareggi consecutivi, contro Newcastle (3-3) e Fulham (2-2), la squadra di Slot si è ripresa alla grande, sconfiggendo prima il Tottenham la scorsa giornata con un sonoro 6-3 e poi il Leicester ieri in rimonta. Inqueste gare, c’è stato lo zampino di Momo, sempre piùtore del. L’egiziano sta vivendo un momento di forma eccezionale, come dimostrano le: partendo dalla sfida contro il Chelsea, infatti, il numero 11 dei reds ha messo a segnoun gol o un. Contro i bluesha trovato un gol e un, mentre nel turno successivo contro l’Arsenal (il 27 ottobre), l’egiziano ha segnato la rete del definitivo 2-2.