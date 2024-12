Bergamonews.it - L’ultimo saluto ad Angelo Bendotti, storico inquieto: “Hai reso il passato memoria viva”

Sala Galmozzi. “L’umiltà di ascoltare, il coraggio di guardare, la voglia di capire”.con il concetto di ‘’ si è tenacemente confrontato a lungo: grazie al ricordo e alle parole delle persone che lo hanno accompagnato per tutta la vita nella Sala Galmozzi è stata la sua stessa immagine a prendere forma, la sua stessa voce a riecheggiare nella malinconica luce invernale che filtrava dalle vetrate.Almeno 300 persone si sono ritrovate alle 15 di giovedì 26 dicembre in via Tasso per dareallo, presidente dell’Isrec, scomparso a 83 anni nella mattina di lunedì 23 dicembre. La Sala, gremita, non è bastata per racchiudere la riconoscenza della città verso una figura che per sessant’anni è stata in grado di dare nuova voce alla Resistenza bergamasca.