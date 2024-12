Oasport.it - LIVE Ciclocross, Exact Cross Loenhout 2024 in DIRETTA: Sweeck agguanta Van der Poel nel terzo giro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:27 E c’è l’aggancio al termine del! In due dunque al comando con 14 secondi sul duo belga composto da Van Aert e Nys.15:25 Dopo un avvio spavaldo Tim Merlier viene riassorbito nella pancia del gruppo. Intanto Laurensnon lascia scappare Van der. L’olandese dovrà continuare a spingere per scollarsi di dosso il belga.15:23 Rilancia l’andatura l’asso della Alpecin-Deceuninck, conche stavolta paga dazio. Siamo nel corso deldella garadi.15:21 Un coraggiosissimoprova a rientrare sulle code di Van der, mentre Van Aert si riporta agevolmente in terza posizione.15:19 Termina il secondo. Van dertransita con 6 secondi di margine su un ottimoe 17 sul terzetto formato da Vandeputte, Van Aert e Nys.