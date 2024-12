Lanazione.it - Il gran cuore del Calcit. Raccolti 235 mila euro

Nel 2024, ilValdarno ha contribuito alla sanità territoriale per 235.0000. Una cifra importante, che testimonia sia la vitalità di una associazione che rappresenta un vero fiore all’occhiello del territorio, sia la generosità dei valdarnesi, che con le loro donazioni, consentono tutto questo. Il presidente Marco Ermini, nel fare gli auguri di buone feste a tutti i valdarnesi, ringraziando i tanti che contribuiscono, ha ricordato il lavoro svolto in questo anno che ci sta ormai per lasciare. Il comitato lotta contro i tumori del Valdarno è stato parte attiva nell’attivazione dell’ambulatorio di agopuntura per alleviare gli effetti collaterali della chemioterapia; ha poi fornito supporto psicologico ai malati oncologici e ai propri familiari. C’è la mano delanche nell’ambulatorio formato da due nutrizionisti per una sana e corretta alimentazione nei pazienti sottoposti a terapia.