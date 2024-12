Zonawrestling.net - Hulk Hogan elogia Cody Rhodes:”Cody sta facendo un ottimo lavoro con il titolo”

Leggi su Zonawrestling.net

detiene ildi Undisputed WWE Champion da quando ha sconfitto Roman Reigns a WrestleMania 40. La vittoria diha concluso la sua storia, consolidando il suo posto al vertice della WWE. Attualmente, ha molti occhi puntati su di lui, incluso il due volte WWE Hall of Famer. Durante il Saturday Night’s Main Event,ha sconfitto Kevin Owens, confermando il fatto che entrerà nel 2025 come Campione. In attesa di scoprire cosa gli riserverà il prossimo anno, incluso il debutto di RAW su Netflix,può contare sul pieno supporto del WWE Universe.parla del Regno da Campione di, sei volte Campione WWE, hatoper il suocome campione. Parlando con Justin Barrasso su Undisputed,ha riconosciuto il legame dicon la tradizione del wrestling, sottolineando le sfide dell’industria odierna: “Molte cose che facevamo allora funzionano ancora.