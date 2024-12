Sport.quotidiano.net - Cagliari-Inter, Inzaghi ancora con al Thu-La: probabili formazioni e orari tv

Bologna, 27 dicembre 2024 – Volatona Scudetto, titolo di campione d’inverno che si sta per assegnare, Supercoppa all’orizzonte. L’di Simone, archiviato il successo sul Como, affronta l’ultima partita dell’anno solare all Unipol Domus dicontro i rossoblù di Davide Nicola, invischiati in una dura lotta salvezza. Nerazzurri a quota 37 punti in classifica, meno uno dal Napoli e meno tre dall’Atalanta, ma una partita da recuperare con la Fiorentina e uno score di 5 vittorie consecutive in campionato. Diverso il discorso per il, che è piombato in terzultima posizione a quota 14, a meno uno dal terzetto composto da Parma, Como e Verona per ora salvo, a causa di tre sconfitte in fila e in generale di una sola vittoria nelle ultime cinque. Partita che sulla carta potrebbe apparire scontata, ma che in realtà non lo è perché i sardi tra le mura amiche sono sempre temibili.