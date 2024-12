Sport.quotidiano.net - Cagliari-Inter, De Vrij verso un posto da titolare. Le probabili formazioni

Milano, 27 dicembre 2024 – Buon notizie in casariguardo alle condizioni di Stefan De. Il difensore olandese, entrato solo nel secondo tempo contro il Como perché alle prese con problemi a un ginocchio, si è completamente ristabilito ed è pronto a giocare dal 1' nella gara in programma domani alle 18 in casa del. Potrebbe essere l'unica novità di formazione per i nerazzurri, in una difesa con Bisseck e Bastoni in aggiunta, rispetto alla gara disputata contro i lariani. Una sfida particolare per Nicolò Barella,tano di origine e passato in carriera da un'importante esperienza proprio nella formazione isolana. Il centrocampista sarà nuovamente al suoinsieme a Calhanoglu e Mkhitaryan, con Dimarco e Dumfries ai lati. A destra Inzaghi ha infatti a disposizione Buchanan, ma non Darmian, che spesso si è alternato in questi anni con l'olandese e che ha già saltato la partita di lunedì scorso per un ginocchio gonfio.