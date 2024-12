Formiche.net - Aerei stealth, navi anfibie e missili balistici. Xi mostra le nuove armi cinesi

Leggi su Formiche.net

Il leader Xi Jinping vuole che le forze armate, l’Esercito di Liberazione Popolare (Pla), siano pronte a combattere per vincere. Xi vuole che l’indottrinamento nazionalista su cui si basa la narrazione del “suo” Partito/Stato sia supportato anche dalla forza percepita — internamente ed esternamente — di uomini, assetti e strutture. A questo servono le continue campagne di controllo — e punizione — delle gerarchie spesso corrotte, perché non è possibile far percepire messaggi di efficienza ed efficacia se il sistema è un colabrodo di raccomandazioni e mazzette.In queste ore le notizie, non solo dei media specialistici, sono catalizzate dalle immagini di quello che sembra un test di un nuovo velivolo, altamente avanzato e senza superfici di coda. Questo caccia — le cui foto sono circolate sui social network, forse frutto di un leak, forse di una forma di infowar — potrebbe essere parte della Next Generation Air Dominance (Ngad) cinese, un’iniziativa che rispecchia quella degli Stati Uniti nell’ambito di una competizione continua e profonda.