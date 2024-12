Formiche.net - Tornano i cattolici professionisti? L’opinione di Merlo

Leggi su Formiche.net

È un vecchio vizio che era addirittura già presente nella lunga e feconda esperienza della Democrazia Cristiana. Parliamo, cioè, dei cosiddettio, come li chiamava con una punta di sarcasmo l’indimenticabile Carlo Donat-Cattin, “ idoc”. Si tratta, cioè, di queiimpegnati in politica che semplicemente si ritengono piùdegli altri in virtù di una coerenza, di una dirittura morale e di una lungimiranza politica e culturale che erano e restano tutte da dimostrare.Perché, com’è evidente, in politica tutto è opinabile anche se non tutto è lecito e permesso. Ma, per entrare nel merito di questa categoria, si tratta appunto di una deriva, e di una degenerazione, che non si è affatto esaurita anche nella stagione contemporanea. Neanche con l’avvento della cosiddetta seconda Repubblica.