Lanazione.it - Firenze, torna Magic Florence: il grande evento di magia e illusionismo

, 26 dicembre 2024 - Ci saranno Erik Smok, Zazza, Fra Adriano, Franky Mattew, Kagliostro. I fuoriclasse internazionali dellae dell’si danno appuntamento al Teatro Cartiere Carrara di, sabato 28 dicembre, in occasione di, ilideato da Mattia Boschi, mago e illusionista toscano da tempo lanciato verso scenari mondiali. Inizio ore 21. I biglietti – da 23 a 34 euro, posti numerati - sono disponibili sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Giunto all’ottava edizione,avrà come tema trainante proprio il numero 8, universalmente riconosciuto come numero dell'equilibrio cosmico. Spunto perfetto per Erik Smok, illusionista che affonda la propria arte nella psicologia e nelle dinamiche della mente.