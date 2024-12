Mistermovie.it - Mister Movie | Nosferatu | Nicholas Hoult ha come ricordo “il pene” di Bill Skarsgard

Leggi su Mistermovie.it

, protagonista del nuovo film horror, ha condiviso un aneddoto decisamente insolito legato al set del film. L’attore, che interpreta Thomas Hutter nel remake del classico del 1922 diretto da Robert Eggers, ha rivelato di avere a casa un pezzo unico: la protesi delusata dal suo collega Bill Skarsgård per il ruolo del vampiro Conte Orlok.Un regalo di Natale davvero particolareDurante un’intervista con Elle,ha raccontatosia entrato in possesso del curioso oggetto:“C’è una scena in cui Bill mi succhia il sangue, e Robert Eggers mi ha chiesto dopo, ‘Com’è stato per te?’. Ho risposto: ‘Ho sentito il suoprostetico sulla mia gamba’. Poco dopo, Rob ha deciso di farmi un regalo di Natale molto originale: ha incorniciato la protesi e me l’ha inviata a casa.