Il Papa: «Cessi il fuoco a Gaza, si apra un negoziato per la pace in Ucraina»

Nel messaggio urbi et orbi in occasione del Santo Natale,Francesco ha lanciato un nuovo appello per la fine delle guerre ine Medio Oriente. «Tacciano le armi nella martoriata. Si abbia l’audacia di aprire la porta ale a gesti di dialogo e d’incontro per arrivare a unagiusta e duratura. Tacciano le armi in Medio Oriente. Con gli occhi fissi sulla culla di Betlemme, rivolgo il pensiero alle comunità cristiane in Israele e in Palestina, in particolare alla cara comunità di, dove la situazione umanitaria è gravissima.il, si liberino gli ostaggi e si aiuti la popolazione stremata dalla fame e dalla guerra», ha detto Bergoglio. E ancora: «Sono vicino anche alla comunità cristiana in Libano, soprattutto al Sud, e a quella in Siria, in questo momento così delicato.