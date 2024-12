Metropolitanmagazine.it - George Lucas è rimasto impressionato da Wicked e ha telefonato al regista per congratularsi

Jon M. Chu, in una nuova intervista con CBS, ha rivelato di aver ricevuto una chiamata inaspettata daper parlare disembra esseredavvero colpito da, specialmente dal modo in cui l’intero universo è stato adattato per il grande schermo. Non è un caso chestia infrangendo record su record e riempiendo le sale, e lo stessone ècolpito. “Non ho mai incontrato. Né gli ho mai parlato. Quindi ho ricevuto quella chiamata casualmente questa settimana. Era ancora al centro commerciale dove aveva appena visto. E mi ha chiamato, e ci siamo sentiti su FaceTime, e non avrebbe potuto essere più gentile“. “Lui mi ha detto, ‘Sai, faccio film’. E io ho detto, ‘Sì’. E lui mi ha detto, ‘Vedo tutti gli elementi in quel film. So quanto è difficile mettere insieme tutto‘”, ha aggiunto.