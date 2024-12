Capodanno a Roma | Gabry Ponte PFM e Orchestraccia al Circo Massimo

Leggi su Ilfaroonline.it

– Il concerto dialsi conferma uno degli eventi più attesi per salutare il 2024 e accogliere il 2025. Dopo il controverso “caso Tony Effe”, il cast definitivo è stato annunciato e vedrà sul palco artisti di grande calibro come, PFM (Premiata Forneria Marconi),e l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta.La serata, organizzata daCapitale in collaborazione con RDS, sarà ad ingresso gratuito e inizierà alle 21:30. Il countdown di mezzanotte sarà guidato da Don Cash e Mauro Zavadava Mandolesi, regalando uno spettacolo di fuochi d’artificio e musica per una notte indimenticabile.Dal caso Tony Effe al nuovo programmaInizialmente, il programma prevedeva le esibizioni di Tony Effe, Mahmood e Mara Sattei, ma le polemiche legate ai testi di alcune canzoni del trapper hanno portato alla cancellazione della sua partecipazione e al conseguente ritiro degli altri due artisti.