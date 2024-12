Isaechia.it - Ballando con le Stelle 19, Guillermo Mariotto confessa: “Bianca Guaccero? Non l’avrei fatta vincere perché…”

Leggi su Isaechia.it

, stilista e giudice dicon le, continua a far parlare di sé, anche a causa della sua assenza nella finale del popolare show di Rai 1.A causa di un incidente al ginocchio avvenuto a Riyadh, dove si è infortunato mentre danzava con degli amici kenioti, e che lo ha costretto ad utilizzare una sedia a rotelle per un periodo,non ha potuto presenziare alla serata che ha visto il trionfo di. Tuttavia, lo stilista ha espresso chiaramente il suo punto di vista sulla competizione:Nessun rimpianto di non aver partecipato all’ultima puntata di ‘’? No. Purtroppo il recente incidente a Riyadh mi impedisce di muovermi. Sono costretto a spostarmi in sedia a rotelle.non si è trovato d’accordo con la vittoria die Giovanni Pernice:La vittoria di? Troppo facile, non avrei tifato per lei e non, sapeva già ballare.