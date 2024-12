Thesocialpost.it - Picchia gli infermieri del Pronto Soccorso, arrestato un 24enne: stava aspettando troppo

Nuovo episodio di violenza contro il personale sanitario nell'ospedale Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Lunedì 23 dicembre, un giovane di 24 anni, residente a Casalnuovo di Napoli, ha aggredito un infermiere e due operatori socio-sanitari nella sala Triage, colpendoli con calci e pugni.Leggi anche: Bill Clinton ricoverato in ospedale: febbre e accertamentiIl motivo dell'aggressioneL'uomo, incensurato, avrebbe perso il controllo a causa del tempo di attesa ritenuto eccessivo. Le vittime hanno riportato lesioni lievi e sono state medicate sul posto. Allertati dal numero di emergenza 112, i carabinieri sono intervenuti prontamente, arrestando l'aggressore. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.