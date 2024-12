Lanazione.it - Babbo Natale in canoa. La spettacolare discesa lungo il Tevere illuminato

Città di Castello (Perugia), 24 dicembre 2024 –insul: il 25 dicembre torna un evento unico nel suo genere in Italia che da oltre 40 anni si ripete puntuale il pomeriggio di. Storia, sport, tradizione e tanta solidarietà. Accanto ai 20 atleti delclub Città di Castello vestiti dache illuminati da torce solcheranno le acque del fiume, per circa 800 metri dalla frazione di Piosina al ponte delci saranno le “farfalle“, dieci donne operate al seno dell’Associazione Altocontro il Cancro, che praticano canottaggio per il recupero psicofisico dopo l’intervento. Anche loro scenderanno in acqua a bordo della “dragon boat“, una maxi-da venti posti, della lunghezza di oltre 12 metri e larghezza oltre un metro. Domani l’appuntamento è per le 16.