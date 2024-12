Lanazione.it - Supermercati a Natale e Santo Stefano, dove fare la spesa in Toscana

Firenze, 20 dicembre 2024 – Dopo la sfrenata ricerca al regalo più adatto, il giorno didelle principali catene della grande distribuzione saranno chiusi anche in. Esselunga, Unicoop Firenze e Unicoop Tirreno non apriranno inné il 25 né il 26 dicembre. Alcuni punti vendita di altre catene, come Conad, Pam e Carrefour Express, garantiranno invece delle aperture limitate, perlomeno la mattina di, soprattutto nei centri storici delle città d'arte o nelle località balneari della regione. Conad Nord Ovest ha confermato che, nei circa 190 punti vendita presenti in, tendenzialmente iresteranno aperti almeno la mattina del 26 dicembre, mentre chiuderanno il giorno di. “Consigliamo comunque di consultare gli orari dei singoli punti vendita sul sito ufficiale conad.