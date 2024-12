Ilfattoquotidiano.it - “Sarà dura ma in fondo i perdenti sono quelli che non ci provano nemmeno”: Simone Moro torna a scalare gli 8163 metri del Manaslu

il. Il 57enne alpinista bergamasco ci riprova. Dopo aver scalato in inverno quattro cime degli ottomila, e dopo essere stato ricacciato per quattro volte tra il 2015 e il 2022 dalla celebre montagna a causa delle condizioni meteo avverse,a salire verso glidel massiccio nepalese. “L’intera squadra salirà senza corde fisse, senza ossigeno, senza campi preparati in precedenza”, ha spiegato lo sportivo. “ma inche non cie noi vogliamo provarci, nonostante sappiamo chedifficile”.L’albo storico delle scalate nepalesi però segna solo un’ascesa vittoriosa sul: circa 40 anni fa furono i polacchi Maciej Berbeka e Ryszard Gajevski a raggiungere tra le polemiche la cima.invece ci ha provato, senza riuscirci, nell’inverno a cavallo tra il 2015 e il 2016 insieme all’alpinista Tamara Lunger; poi ci ha riprovato nel 2018-2019 con il nepalese Pemba Geljie Sherpa e nel 2020-2021 con Alex Txicon e Inaki Alvarez; infine lo scorso inverno, accompagnato sempre da Txicon e da altri due alpinisti, il nepalese Abiral Rai e il pakistano Sajid Alì Sadpara.