Petrucci “Più che idee nuove servono risultati Nazionale”

ROMA (ITALPRESS) – “Più chedella. Tutti gli sport hanno bisogno di riforme, anche quelli che vincono, perchè non è che si vince in eterno. Dovremo cercare di vincere qualche medaglia con la, quelle mancano e sono la cosa più importante. Non esistono Coppe dei Campioni o Superleghe, esiste solo la maglia azzurra a livello olimpico. Per avere i giocatori della, abbiamo due leghe private come NBA e Eurolega che non ci mandano i giocatori. Questa non vuole essere una scusante, ma è una realtà”. Così Giovanni, appena rieletto presidente della Federbasket, ospite di ‘Radio Anch’iò Sport su Rai Radio 1, sui progetti per il suo sesto mandato da numero uno della Fip il quarto consecutivo. Come va cambiato il meccanismo per riuscire a coinvolgere i giocatori dellaè presto detto: “Far giocare gli italiani.