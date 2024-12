Pendolari in balia degli eventi | un gusto tecnico blocca la circolazione dei treni da e per Roma

Leggi su Dayitalianews.com

Una mattinata da incubo per i viaggiatoriIl lunedì 23 dicembre inizia male per idel Lazio: un guastoal Nodo di, precisamente nella zona diSmistamento, ha provocato pesanti disagi sulla rete ferroviaria. Ladeiè stata sospesa, lasciando migliaia di viaggiatori in difficoltà proprio nell’antivigilia di Natale, un periodo già critico per gli spostamenti.Ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorsoL’annuncio di Astral non lascia spazio a interpretazioni: iregionali stanno subendo ritardi significativi, limitazioni di percorso o cancellazioni. Tuttavia, il problema sembra non coinvolgere direttamente iprovenienti dai Castellini, come quelli in viaggio sulle linee per Velletri, Albano Laziale e Frascati.Tecnici al lavoro, ma tempi incertiI tecnici sono già impegnati nelle operazioni di ripristino, ma non è stato comunicato quanto tempo sarà necessario per risolvere il problema.