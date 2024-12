Le scuole soffrono il calo di iscritti le università no | aumentano le matricole Il 57% sono donne

Leggi su Open.online

Mentre lerisentono deldemografico, lesembrano mantenere un buon passo, con un aumento delle immatricolazioni per l’anno accademico 2024/25. Secondo le prime rilevazioni del Ministero dell’e della Ricerca (Mur), i nuoviaumentati dello 0,9% rispetto al 2023/24 e del 4,1% rispetto a due anni fa. Le statistiche, pur provvisorie, delineano una tendenza positiva per l’istruzione superiore. Un dato significativo per il nostro Paese, dove la quota di laureati tra i 25 e i 64 anni è ancora troppo bassa: appena il 20,3%, contro una media europea del 34,3% e il 41% di Francia e Spagna. Eppure, come riportano i dati del Sole 24 Ore, un titolo di studio universitario in Italia garantisce un tasso di occupazione più alto dell’11% rispetto a chi possiede solo il diploma dellesuperiori.