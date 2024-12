Lapresse.it - Giubileo, Meloni: “Abbiamo lavorato per due anni per essere all’altezza delle aspettative”

La presidente del Consiglio Giorgiaè intervenuta all’inaugurazione della nuova Piazza Pia, a Roma, alla vigilia dell’apertura della Porta Santa per l’avvio del. “Voglio ringraziare le tante persone che hannoperché quest’opera fosse possibile e fosse possibile in questi tempi”, ha detto la premier. “Tra qualche ora il Santo Padre darà inizio alcon l’apertura della Porta Santa, dalla notte di domani Roma aprirà le sue porte ancora di più di quanto non faccia ogni giorno a milioni di pellegrini – ha proseguito– In questi duenoituttitanto,bene per fare sostanzialmente in modo che la città eterna fossedel compito e fosse”. Salvini: “Se tutti remano insieme, l’Italia non prende lezioni da nessuno”“Ho visto lavorare insieme ragazzi italiani e stranieri, è il bello dell’integrazione vera e dell’Italia che guarda avanti.