Liberoquotidiano.it - "Di cosa hanno bisogno le imprese". Landini chiede più immigrati: una bizzarra versione

A In Onda, nella puntata di lunedì 23 dicembre su La7, c'è anche Maurizio. È lui a essere chiamato dai conduttori a commentare quanto sta facendo il governo su migranti e pensioni. "La loro è una campagna elettorale e propaganda politica - esordisce il segretario della Cgil -. Sono di più i giovani che se ne vanno via dei migranti che arrivano nel nostro Paese". Ma non è finita qui perché per il sindacalista sul tema migranti ledicono che "ci sarebbedi 120 mila nuovi ingressi". E, dopo la sentenza della Cassazione "mica è scritto che i giudici devono smettere di fare il loro mestiere valutando caso per caso". Anche sulle pensioniha da dire la sua. Per il sindacalista "questi - in riferimento al governo - non solo non han cambiato la Fornero, ma la stanno peggiorando".