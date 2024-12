Iodonna.it - Cosa riservano le stelle a Kate Middleton? Debbie Frank segnala cambiamenti positivi. Complice un’eclisse

A spiegarlo alla rivista inglese Hello! è, la celebre astrologa delle star britanniche, oltre che grande amica e confidente di Lady Diana. L’anno di, dice la, inizierà un po’ in sordina. I mesi di gennaio e febbraio 2025 saranno ancora piuttosto calmi per la principessa, ma solo per darle il tempo necessario a riabituarsi ai serrati ritmi a corte. Già dai primi giorni della prossima primavera, la 42enneè destinata, infatti, ad assumere un ruolo centrale nella monarchia britannica., cappotto rosso e gonna tartan: il look perfetto per il concerto di Natale X Un 2025 trionfante perSecondo, il momento clou dell’anno sarà l’eclisse prevista il 29 marzo e che segnerà un momento di cambiamento e di evoluzione personale sia per lache per il marito William, entrambi destinati ad assumere posizioni di primo piano a corte quando re Carlo rallenterà inevitabilmente suoi ritmi.