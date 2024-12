Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi natalizi e non solo

, 23 dicembre 2024 - Mancaun giorno alla vigilia di Natale. Tutto, in città, rimanda alle feste. Proprio per questo, sono imperdibili gli appuntamenti in programma. Vediamone insieme alcuni. Alle 18 e alle 21, doppio appuntamento con il cantautore bolognese Andrea Mingardi: nel pomeriggio, al Forno di Vergato, c’è la presentazione del libro ‘Così si suonava in paradiso’; in serata, proiezione del film di Mingardi e Pier Paolo PaganelliI Love You al cinema teatro Nuovo di Vergato. Alle 19, palazzo Pepali apre le porte del museo della Storia die al concerto di Novensemble Orchestra. Alle 21, Giuseppe Giacobazzi porta al Celebrazioni la versionea di Osteria Giacobazzi, dal titolo Natale in Osteria. Sempre alle 21, il teatro Mazzacorati ospita il concerto di Natale, che vede esibirsi Fu Qiang al pianoforte e i migliori allievi delle classi di canto di alcuni Conservatori italiani.