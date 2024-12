Secoloditalia.it - A&Co. – Milano

A&Co.Via Piero Capponi, 5 – 20145Tel. 02/92869500Sito Internet: www.aandco.itTipologia: enotecaPrezzi:Chiusura: Domenica; Lunedì mattinaOFFERTADue sono le sedi di questo locale: uno in zona Wagner (quello da noi visitato) e l’altro in zona Risorgimento. In entrambi i casi la “mission” è quella di promuovere la cultura del vino non solo tramite il prodotto, ma anche attraverso degustazioni o incontri con i produttori e corsi tematici. Dai vini italiani di tutte le regioni agli Champagne, dai passiti ai distillati, l’offerta enologica di questa enoteca comprende più di mille etichette, le quali sono messe ben in evidenza sugli scaffali scuri che riempiono le pareti del negozio. Oltre alle bottiglie di vino, potrete trovare anche altre tipologie di prodotto, quali olio EVO, aceto balsamico, conserve, sott’oli, caviale, foie gras, pasta secca artigianale, pesto e sughi, ma anche dolci come cioccolatini, torroni e panettoni durante le feste.