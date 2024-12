Trump spinge Ue a unità su spese difesa, Kallas promette risorse

Leggi su Ildenaro.it

Saariselka (Finlandia), 22 dic. (askanews) – Donaldnon è ancora entrato in carica ma già sta cambiando il clima nell’Unione europea, ad esempio avvicinando i Paesi del Nord cosiddetti “frugali” ai “Pigs” del Sud sulla spesa comune nella. Il tema è stato al centro del primo vertice Nord-Sud che si è tenuto a Saariselka in Lapponia e che ha messo attorno al tavolo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i premier (tutti conservatori) di Grecia Kyriakos Mitsotakis, Finlandia Petteri Orpo, Svezia Ulf Kristeon e l’Alta rappresentante dell’Ue per la politica estera e la sicurezza Kaja. Alla fine sono tutti d’accordo, sintetizza Orpo, sul fatto che “laeuropea deve essere potenziata”, la questione riguarda i finanziamenti e per la prima volta – è questa la novità – anche i sobri Paesi del Nord non chiudono la porta a possibili iniziative comuni europee: “Dobbiamo esplorare ogni opzione finanziaria”, dice il primo ministro finlandese nella conferenza stampa finale.