Trump sogna di mettere fine al conflitto in Ucraina | Voglio incontrare Putin al più presto anche lui è d’accordo

«Una delle cose chefare il prima possibile èil presidente Vladimirlui è». Donaldè convinto di riuscire a porre fino aline ne parla pubblicamente all’evento Turning Point Usa a Phoenix, in Arizona, il 22 dicembre. La guerra «è orribile», afferma il presidente-eletto, «milioni di soldati sono morti. Stiamo vedendo numeri che sono pazzeschi». Qualche giorno fa,il capo Cremlino si è detto pronto a«in qualsiasi momento». I due non hanno una conversazione da quattro anni. Invece, tra il tycoon e l’altro presidente coinvolto nella guerra, Volodymyr Zelensky, c’è stato un incontro recentemente. Rivolgendosi ai suoi sostenitori, poi,respinge gli attacchi degli avversari che descrivono Elon Musk come un presidente ombra: «Ha fatto un lavoro straordinario, ma non prenderà la presidenza.