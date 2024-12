Ilgiorno.it - Pavia, si appalta la costruzione del ponte sul Naviglio: sarà una passerella pedonale

Leggi su Ilgiorno.it

– “Non voglio oro né diamanti, né una stella a cinque punte, mi basterebbe un. In noce, frassino o in abete, fatelo come volete. In fondo non vi chiedo tanto, non fatelo in amianto”. La letterina a Babbo Natale è affissa sulla recinzione posizionata dove si trovava ildi via Ludovico il Moro. Ma, Babbo Natale non riuscirà a compiere il miracolo, forse nell’uovo di Pasqua si potrà trovare un nuovo collegamento tra viale Repubblica e via Ludovico il Moro. I lavori per la realizzazione dell’attraversamento che sovrasta ilsarannoti nei prossimi giorni e partiranno a metà gennaio per concludersi in tre o quattro mesi. Prima, ma ci vorrà un mese o anche due,realizzata unache costerà 140mila euro e permetterà almeno ai pedoni di raggiungere più facilmente il centro, senza dover camminare di più.