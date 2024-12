Ilgiorno.it - Parona, auto contro guard rail: ferito un 36enne. E a Voghera un furgone investe un capriolo

Pavia, 22 dicembre 2024 - Due incidenti stradali nella notte, in due diverse zone della provincia di Pavia: acon un, acon il conducente illeso ma il mezzo danneggiato per l'investimento di un, morto nell'impatto. Erano quasi le 2.30 quando a, sulla Sp106 all'altezza del rondò della multisala, un uomo di 36 anni alla guida di unFiat Doblò ha perso illlo del mezzo, probabilmente per l'alta velocità e il tentativo di sorpasso di una Renault Modus, schiantandosiil. Sul posto sono intervenuti in codice rosso, per la riferita gravità dell'incidente, i soccorsi sanitari di Areu, con un'ambulanza della Croce Rossa di Mortara che ha poi trasportato in codice giallo ilal Policlinico San Matteo di Pavia. Illesa la conducente della Modus.