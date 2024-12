Quotidiano.net - Ballando con le Stelle, l’annuncio shock di Pasquale La Rocca e le lacrime di Milly Carlucci

Finale dicon le2024 al cardiopalma. Una finale che è stata caratterizzata da tante emozioni, verdetti inattesi – il terzo posto d Federica Nargi e Luca Favilla, dati fra i primi due classificati dai pronostici praticamente dalla prima puntata di questa edizione del talent show di Raiuno – e. Come quelle diLa: il ballerino si è commosso al termine dell’esibizione con Federica Pellegrini: “Questa sera sono molto emozionato”.anche da parte della padrona di casa., pochi minuti prima del termine della finale durante i ringraziamenti si è commossa: “Per me che sognavo di fare questo da ragazzina è il sogno che si è esaudito. Non c’è sacrificio al mondo, questo è il mio sogno e sono felice di continuare ad essere qui” ha commentato sciogliendosi in un pianto emozionato e liberatorio la conduttrice.