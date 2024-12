Anteprima24.it - Si oppone al fidanzato dopo la cena sul Lago di Telese: insultata e picchiata

Tempo di lettura: < 1 minutoTentata violenza sessuale e lesioni personali nei confronti della fidanzata sono le accuse nei confronti di un trentaquattrenne, originario di Bracigliano, in provincia di Salerno, per il quale è scattato il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, con contestuale divieto di dimora nel comune di Amorosi. La misura cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Benevento su richiesta della locale Procura della Repubblica, retta da Gianfranco Scarfò. Dalle indagini dei carabinieri, avviatela denuncia della giovane donna, è emerso che la coppia avevato suldiTerme. Poi la ragazza ha chiesto di essere accompagnata a casa e si è opposta all’uomo che prima ha cercato di costringerla ad avere un rapporto sessuale e poi l’ha trascinata – secondo quanto riferisce una nota della Procura – fuori dall’auto tirandola per il braccio, continuando ad insultarla, e spintonandola, fino a farla cadere, per poi percuoterla con pugni in testa e sbattendole il volto contro il finestrino.