Agi.it - Milano-Cortina, Varnier: "Sul filo di lana ma faremo in tempo"

AGI - "Suldima per le Olimpiadiin", "rispetto a un anno fa siamo più tranquilli": ad assicurarlo è l'ad della Fondazione, Andrea, commentando i preparativi per i Giochi invernali del 2026 in un'intervista all'edizione milanese di Repubblica. "Innanzitutto confermo che in questo momento tutte le opere, sia in montagna che a, hanno avuto in questo ultimo anno un'accelerazione molto importante, un grande recupero sui ritardi", ha sottolineato. "Teniamo tutto costantemente monitorato, però, perché diverse opere saranno consegnate molto a ridosso dei Giochi", ha aggiunto, "siamo molto attenti perché qualsiasi imprevisto può causare un ritardo. È un lavoro che svolgiamo insieme a Simico e ai privati che stanno costruendo. Rispetto a un anno fa, comunque, siamo più tranquilli".