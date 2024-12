Ilgiorno.it - Il progetto pilota a Milano, con l’’intelligenza artificiale si può prevenire il bullismo in chat e proteggere le potenziali vittime

, 21 dicembre 2024 –ilonline, nelledi classe, utilizzando l’intelligenza. La sperimentazione è già in corso: è stata avviata all’istituto superiore Zaccaria didall’università di Padova e da Fondazione Carolina, con il contributo di Fondazione Tim. Sei le classi coinvolte, con 97 alunni in tutto. Ilsi chiama “NetGuardian“ e si basa su una piattaforma di messaggistica e su un’applicazione “NetGuardianAnalysis“ dedicata ai docenti che da lì ricevono “alert“ e possono essere consapevoli del grado di esposizione al rischio di cyberdei propri studenti, senza violarne la privacy. Sotto la lente non ci sono infatti né contenuti, né mittenti o destinatari. La Fondazione Carolina Ma è il “modo” con cui si scrive a essere analizzato dall’AI addestrata dal Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata dell’Università degli Studi di Padova.