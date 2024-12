Lanazione.it - Giovane massacrato a Fontivegge. Bottigliate, pugni e calci alla testa. Violenza inaudita di quattro ragazzi

L’orologio della telecamera riporta le 20.30 del 19 dicembre. Davanti al portone del palazzo dove si trova anche l’hotel a un passo dfarmacia di, c’è untirato a terra da altriche lo aggrediscono a. Uno gli spacca una bottiglia di vetro in faccia, poi alternativamente il ’branco’ continua a pestarlo.sul collo e in faccia quando la vittima dell’aggressione è a terra e poco più che riesce ad alzare le braccia sul capo per cercare di attutire le botte. Uno gli schiaccia a terra le dita della mano, lui grida disperato per il dolore. Ancora, uno degli aggressori spinge a tutta forza un piede sulle gambe dell’aggredito, gli urlano qualcosa presumibilmente in arabo. Due minuti circa di una vera mattanza. Nelle immagini, di un video che si è presto diffuso, si vedono anche due donne.