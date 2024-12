.com - Genoa-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Ildi Antonio Conte continua l’inseguimento dell’Atalanta capolista e oggi, sabato 21 dicembre, affronta ila Marassi. Gli azzurri sono secondi in campionato con 35 punti, a -2 dalla Dea. La squadra di Vieira, reduce dal pareggio di San Siro contro il Milan, è invece 13esima (con 16 punti) e va alla ricerca di conferme per agguantare il settimo risultato utile consecutivo. Trovata la quadra di formazione, arrivano conferme per Vieira. A cominciare dal trio Zanoli-Pinamonti-Miretti, con nuova panchina per Mario Balotelli. Tra i pali, toccherà di nuovo a Leali. Conte, che dovrà fare a meno degli infortunati Buongiorno e Kvaratskhelia, conferma Neres e pensa a Juan Jesus dietro. Ecco ledella sfida di oggi alle 18:(4-3-3): Leali; Vogliacco, Bani, Vasquez, Martin, Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti.