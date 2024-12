Pianetamilan.it - Ex Milan, Enzo Raiola (Ag. Donnarumma): “Il colpo è stato brutto”

, agente dell'ex portiere delGianluigiora al PSG, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva. Egli ha raccontato delfallo subito dal suo assistito contro il Monaco. Ecco le parole disu fallo subito da: "Ero presente alla partita, era a Monaco dove risiedo. Èunvederlo in diretta. I monitor dello stadio hanno inquadrato subito ilin faccia, si è subito pensato a qualcosa di peggio. Fortunatamente dai controlli fatti in questi giorni e anche oggi, è andata bene. Anche l'umore di Gianluigi, la paura è stata tanta, il fallo èperché ha sfiorato gli occhi. È stata la paura più grande".