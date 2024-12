Cinemaserietv.it - Dwayne Johnson vittima dell’elfo di Babbo Natale: guardate cosa gli ha combinato (VIDEO)

Leggi su Cinemaserietv.it

Oltre ad essere una star di film d’azione,è anche un papà e come molti genitori, nel periodo delle Feste, deve inventarsi qualper far divertire le sue figlie più piccole con l’elfo di, una tradizione recente che è diventata popolare anche in Italia. A casa, l’elfo dispettoso si è divertito a fare la pedicure all’attore mentre questi dormiva, e gli ha lasciato le dita smaltate di un bel rosso natalizio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@therock)Nelche potete vedere qui sopra, condiviso dallo stesso The Rock sui suoi canali social, l’attore si aggira per casa a piedi scalzi, mentre le bimbe se la ridono. “Questa è follia, mi sono svegliato stamattina e mi sono ritrovato le unghie dei piedi smaltate!” – dice