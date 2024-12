Quotidiano.net - UniCredit Foundation per i giovani. Premi, borse di studio e di ricerca

di Marina Santin Supportare l’istruzione deieuropei è la mission di. L’impegno si concretizza nel supporto allanei campi dell’economia, della finanza e dell’istruzione offrendo aipari opportunità educative e sostenendoli nel loro percorso di crescita personale e di sviluppo professionale. Un obiettivo concreto che vede fondersi l’impegno di lunga data del Gruppo nel contribuire al sostegno degli studenti universitari europei nei Paesi in cui opera - attraversodie di, programmi di dottorato, master e summer schools - a un’anima focalizzata sul finanziare studi, progetti e ricerche in ambito educativo offrendo soluzioni per affrontare le sfide del mondo dell’istruzione. L’impegno della Fondazione comprende anche il finanziamento top?up fellowship per rendere più competitive le università europee, aiutare gli economisti a rientrare in Europa e supportare l’organizzazione di workshop e conferenze che rafforzano la cooperazione e lo sviluppo di iniziative con atenei e centri di, consolidando al tempo stesso il network degli Alumni.