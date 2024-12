Lanazione.it - Truffe agli anziani: Torna “Te me piaci poco”

Arezzo, 20 dicembre 2024 – Firmato questa mattina a Palazzo Comunale, il Protocollo d'Intesa per la prevenzione e il contrasto delle, sottoscritto da Prefettura e Comune di Arezzo a conferma dell'impegno condiviso dalle due Istituzioni a difesa e tutela di quella fascia della popolazione più fragile e pertanto più esposta ad azioni criminose purtroppo sempre più frequenti. La firma fa seguito alla decisione del Comune, deliberata dalla Giunta il 3 dicembre, di proseguire con l'iniziativa per un periodo ulteriore fino al 31 agosto 2025, e di riproporre alla Prefettura istanza di accesso al contributo, pari a circa 30mila euro, messo a disposizione dal Fondo Unico Giustizia del Ministero dell'Interno, corredata da una scheda progettuale di azioni e interventi mirati. Il progetto, presentato e approvato, prevede la riedizione della campagna informativa “Te me” attraverso la realizzazione di messaggi pubblicitari veicolati da spot destinati ai social e alle emittenti televisive locali, in continuità con quanto già prodotto dalla Poti Pictures, e che hanno dato ottimi risultati in termini di visibilità e di ricaduta nel territorio.