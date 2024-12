Quotidiano.net - Taiwan, rissa in Parlamento per un disegno di legge: spintoni, urla e botte tra deputati

Roma, 20 dicembre 2024 – Ingressi sbarrati con sedie ammucchiate. E poi. Unain piena regola è scoppiata neldi. I video e le foto mostrano iche si azzuffano, strattonano e tirano addosso agli altri acqua per undiche tutti ritengono essenziale per il "sistema democratico" dell'isola. I membri del Partito Democratico Progressista (Dpp) del presidente Lai Ching-te, che formano un governo di minoranza, hanno fatto irruzione nell’edificio per occupare la sedia dello speaker e poi si sono barricati nell'aula, mentre gli esponenti dall'opposizione del Kyomintang (Kmt) tentavano di entrare. L’obiettivo del Dpp è bloccare i tre controversi emendamenti presentati dal Kmt e dell'alleato Partito del Popolo di(Tpp), che stravolgerebbero ildigovernativo e renderebbero più difficile agli elettori estromettere funzionari eletti che si rivelassero inadeguati.