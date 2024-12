Ilnapolista.it - Singo squalificato per una giornata per somma di ammonizioni, non per i tacchetti su Donnarumma (Rmc Sport)

La commissione disciplinare della Lfp (la La Ligue de Football Professionnel) ha sanzionato Wilfriedcon unadi squalifica, ma non ha nulla a che fare con la sua suola sul volto di Gianluigimercoledì durante la sfida Monaco-Psg. Lo riporta RmcperdiScrive Rmc:“Applicazione rigorosa delle regole o scandalo arbitrale? Il comitato disciplinare della Lfp ha comunicato le sanzioni questo venerdì dopo l’anticipo della 16adi Ligue 1 tra Monaco e PSG (2-4) . Wilfriedriceve unadi squalifica per accumulo di cartellini gialli dopo l’ammonizione ricevuta a inizio gara per un fallo su Désiré Doué. Poiché la sanzione entrerà in vigore dal 24 dicembre, salterà il Trophée des Champions (la Supercoppa francese, ndr) contro il PSG il 5 gennaio“.