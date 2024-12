Lanotiziagiornale.it - Musk tira la volata all’estrema destra tedesca di AfD

C’è un filo rosso che lega Elone l’Alternative für Deutschland (AfD), e non è certo un mistero per chi osserva la politicae la gestione dei social media del miliardario statunitense. L’ultima uscita su X, la piattaforma un tempo conosciuta come Twitter, è un’ulteriore tessera di un mosaico che si sta delineando con preoccupante chiarezza: “Solo l’AfD può salvare la Germania”, ha scritto. Una dichiarazione che ha immediatamente trovato eco nella portavoce federale del partito di estrema, Alice Weidel, che ha prontamente ringraziato, rilanciando le sue parole e aggiungendo il link a una recente intervista in cui criticava l’ex cancelliera Angela Merkel e l’Unione europea.e AfD: un’alleanza inquietanteNon è la prima volta chesi trova allineato, volontariamente o meno, con l’AfD.