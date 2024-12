Tvplay.it - Mercato Juve, l’affare si chiude in prestito: pronto il regalo per Thiago Motta

Lantus ha predisposto i piani di calcioda attuare per proporre a misteruna rosa ancora più completa e quindi competitiva: gli affari in chiusura.La prolungata assenza di Gleison Bremer a causa di infortunio ha portato lantus a ragionare in tempi non sospetti su necessari investimenti per la difesa bianconera. Ciò senza trascurare un’altra urgenza, che al momento è rappresentata dalla linea offensiva della squadra. Fra lo stop di Arek Milik e quello di Nico Gonzalez per buona parte delle scorse settimane, l’unico riferimento è stato Dusan Vlahovic, chiamato agli straordinari per rispondere alle esigenze della rosa.siinilper(LaPresse) – tvplay Tutto indica che per i bianconeri quella invernale potrebbe essere una sessione di calciopiù intensa del solito.