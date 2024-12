Ilfattoquotidiano.it - L’appello ai lettori del Fatto dei direttori Travaglio e Gomez: “Le nostre battaglie del 2025: continuate a sostenerci”

“Il 2024 sta finendo e sta per iniziare il, quindi ci stiamo preparando per le nuovedell’anno a venire. E anche quest’anno è stato un anno ricco di scoop. Spesso li avete letti in esclusiva in anteprima sulQuotidiano. Ne ricordo soltanto qualcuno così a volo d’uccello: dal caso Sgarbi, che siamo riusciti a far dimettere dal governo, al caso Sangiuliano–Boccia, che abbiamo affrontato non dal lato del gossip ma dal lato dell’interesse pubblico, della disciplina dell’onore e della ricattabilità del ministro, che poi si è dimesso. Le inchieste su Chiara Ferragni, sugli altri influencer, su tutti gli altri casi di beneficenza ‘pelosa’. E poi il caso di Fassino e delle sue imprese di Fiumicino, le inchieste sulla Santanchè che speriamo segua presto l’esempio di Sgarbi e Sangiuliano, le imprese del duo Renzi-Carrai in giro per il mondo, l’eredità Agnelli, lo scandalo Tavares, le guerre che ci hanno visti prendere una posizione originale che all’inizio veniva spacciata per filorussa, quando noi non abbiamo mai scritto una sola riga in difesa dell’autocrazia di Putin.